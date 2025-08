Sinner Milan, il messaggio di vicinanza a Franco Baresi del numero 1 al mondo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il mondo del calcio e dello sport si stringe attorno a Franco Baresi, una vera e propria leggenda del Milan, che nei giorni scorsi ha subito un intervento per l’asportazione di un nodulo polmonare. L’operazione, avvenuta con successo, è stata resa nota dalla società rossonera tramite un comunicato ufficiale. L’ex capitano del Diavolo, oggi vicepresidente onorario del club, sta affrontando il percorso di recupero con il suo solito spirito combattivo.

La notizia ha scatenato un’ondata di affetto e sostegno da parte di tutto il panorama sportivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Messaggi di stima e incoraggiamento sono arrivati da ex compagni, allenatori e sportivi che non hanno dimenticato il carisma e il valore di uno dei più grandi difensori di sempre. Un coro unanime di voci si è levato per augurare una pronta guarigione al “Capitano”, un soprannome che per i tifosi rossoneri ha un significato quasi sacro.

Tra le testimonianze più significative spicca quella di Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale e grande tifoso del Milan. Il campione azzurro, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri, ha voluto manifestare il suo supporto con un messaggio chiaro e diretto: “Forza nostro super capitano, facciamo tutti il tifo per te”. Una dimostrazione di come la grandezza di Baresi vada ben oltre i confini del calcio.

Il legame tra i tifosi del Milan e Baresi è indissolubile e si manifesta anche in questi momenti difficili. Il supporto della famiglia rossonera è totale, a partire dalle figure apicali del club, come il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto tornato sulla panchina del Milan, e il direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio noto per la sua esperienza nel calciomercato. Tutti uniti per far sentire a Baresi il calore e la vicinanza della sua gente, in attesa di rivederlo al più presto a San Siro. La pronta guarigione del Capitano è la priorità assoluta per il mondo rossonero.