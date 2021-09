Simon Kjaer: «Occhi sulla prossima gara»

Simon Kjaer, tornato oggi in gruppo e pienamente recuperato in vista dell’Atletico, si è caricato con un bel post sui social

Simon Kjaer, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro l’Atletico Madrid, ha caricato se stesso e i suoi compagni con un bellissimo post sul suo profilo Instagram:

«Occhi sulla prossima gara», la chiara concentrazione del danese per una gara che potrebbe essere veramente decisiva per mantenere intatte le speranze di passaggio del turno.