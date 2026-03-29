Simic tra campionato e Modric: «Sta giocando benissimo, a 40 anni resta un fenomeno. Il Milan ha vinto i derby, ma…»

Simic, l’ex difensore rossonero analizza il momento della squadra di Allegri e l’eterno Modric: le sue parole

Dario Simic, ex colonna della difesa del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento nella Capitale, commentando l’andamento altalenante della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Nonostante la recente soddisfazione nella stracittadina contro l’Inter di Cristian Chivu, l’ex calciatore croato ha evidenziato come il cammino in campionato sia stato frenato da troppi passaggi a vuoto inaspettati. «Il Milan purtroppo ha perso tante partite contro le piccole quest’anno, anche se ora ha vinto il derby», ha ammesso Simic con una punta di amarezza.

Simic, il segreto della longevità e l’elogio al fuoriclasse croato

Oltre alle dinamiche di squadra, Simic ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo connazionale, sottolineando come la carta d’identità non sembri influire sulle prestazioni di altissimo livello fornite in questa stagione. «Modric quest’anno sta giocando benissimo, a 40 anni resta un fenomeno e significa tanto per questa squadra», ha spiegato l’ex rossonero. La leadership e la qualità del centrocampista continuano a essere un fattore determinante, rendendolo un esempio di professionalità rara nel panorama calcistico internazionale.