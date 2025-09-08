Simic, conferme importanti sull’ex Milan! Può tornare in Serie A, c’è un dettaglio che interessa anche i rossoneri. Ecco quale

Simic, arrivano importanti conferme sul possibile ritorno del difensore in Serie A: la Lazio ci prova seriamente, Tare osserva per un motivo

Il calciomercato Milan non si ferma mai, e le squadre lavorano incessantemente per pianificare il futuro. Una delle mosse più interessanti delle prossime settimane potrebbe vedere protagonista la Lazio, che secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto si prepara a sferrare un’offensiva concreta per assicurarsi le prestazioni del giovane talento Jan-Carlo Simić. La notizia, che sta scuotendo l’ambiente calcistico, riguarda un colpo che potrebbe rinforzare la difesa biancoceleste in vista della finestra di mercato di gennaio.

Simić, difensore promettente attualmente in forza all’Anderlecht, è finito nel mirino di molte squadre europee grazie alle sue prestazioni solide e alla sua giovane età. Nonostante ciò, la Lazio sembra intenzionata a fare il passo decisivo per battere la concorrenza e portare il giocatore a Roma. L’affare non sarà semplice, e le cifre in ballo sono significative: il club belga valuta il giocatore intorno ai 12 milioni di euro, una cifra che dimostra la fiducia nelle sue potenzialità e la sua importanza all’interno della squadra.

Un dettaglio fondamentale che rende l’operazione ancora più complessa e affascinante è la clausola inserita nel contratto del giocatore al momento del suo passaggio dall’AC Milan all’Anderlecht. Il Milan, infatti, ha mantenuto un diritto su una futura rivendita del giocatore pari al 20%. Questo significa che, in caso di acquisto da parte della Lazio, una fetta consistente del denaro andrà a rimpinguare le casse del club rossonero, ora gestite dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. Questa clausola aggiunge un livello di complessità alla trattativa, ma non sembra scoraggiare i dirigenti laziali, determinati a portare a termine l’acquisto.

Lo scenario al Milan e l’impatto sul futuro

L’interesse della Lazio per Simić mette in luce anche le strategie del Milan, che continua a tenere d’occhio i giovani talenti che ha cresciuto. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo DS e la guida tecnica affidata a Massimiliano Allegri, il club rossonero sta cercando di ricostruire una squadra competitiva e vincente. La percentuale sulla rivendita di Simić è una dimostrazione di come il Milan sappia valorizzare i propri asset, generando entrate economiche anche da giocatori che hanno lasciato il club. Questa mossa strategica è un esempio della gestione oculata che Tare, in stretta collaborazione con la proprietà e con il tecnico Allegri, sta portando avanti.

La Lazio, dal canto suo, ha bisogno di rinforzare il reparto arretrato per puntare a traguardi ambiziosi. L’arrivo di un giocatore giovane ma già esperto come Simić potrebbe essere la soluzione ideale per dare nuova linfa alla difesa biancoceleste. La trattativa si preannuncia intensa, con la Lazio che dovrà mettere sul piatto una cifra importante e gestire la complessa questione della percentuale al Milan. I tifosi laziali aspettano con ansia ulteriori sviluppi, sperando che la dirigenza riesca a chiudere un colpo che potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra.

In conclusione, le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Jan-Carlo Simić. La Lazio è in prima linea per provare a chiudere un affare che, se andasse in porto, costerebbe circa 12 milioni di euro. La trattativa, seguita con attenzione da Igli Tare per conto del Milan, sarà uno dei temi caldi del prossimo calciomercato.