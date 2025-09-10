Simic, Romano fa il punto della situazione: «Il giocatore è pronto per visite e firme»

Simic andrà all’Al-Ittihad! Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha svelato alcuni retroscena di mercato e delle possibili trattative future. Inoltre ha fatto il punto della situazione su Simic, ex giocatore del Milan in direzione Al-Ittihad.

LE PAROLE – «L’ex difensore del Milan Simic a soli 20 anni passerà all’Al-Ittihad con un contratto di 4 anni. 20 milioni di euro, la base fissa sarà di 16 milioni, il giocatore è pronto per visite e firme».

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e a muovere le pedine internazionali. L’ultima grande notizia riguarda il difensore ex Milan, Simic, la cui cessione all’Al-Ittihad è ormai imminente. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, chiudendo così un capitolo importante della carriera del centrale.

La trattativa si è conclusa con una cifra significativa che sottolinea l’importanza dell’operazione. Simic, noto per la sua stazza fisica e la sua affidabilità in difesa, si trasferirà in Arabia Saudita per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto quadriennale, che lo legherà al club arabo fino al 2029, garantendogli stabilità e un ruolo di primo piano nel nuovo progetto.

Un tesoretto per i rossoneri

Il Milan, pur non essendo il diretto venditore, beneficerà in modo significativo di questa operazione. L’accordo, infatti, prevede che una percentuale della vendita vada a favore del club di Via Aldo Rossi. Nello specifico, i rossoneri incasseranno circa 4 milioni di euro, una cifra che rappresenta un’ottima plusvalenza e un piccolo, ma importante, tesoretto da reinvestire sul mercato o da utilizzare per sistemare i conti. Questa clausola di rivendita, inserita al momento della cessione di Simic in passato, dimostra la lungimiranza della dirigenza milanista nel pianificare le future strategie finanziarie.

Dalla Serie A alla Saudi Pro League: una scelta di vita

Per Luka Simic, questo passaggio rappresenta non solo un cambio di maglia, ma anche un cambiamento radicale di vita e carriera. Dopo aver militato in diversi club europei e aver lasciato il suo segno in Serie A, il difensore avrà l’opportunità di confrontarsi con un campionato in rapida crescita e che sta attirando sempre più talenti di calibro internazionale. L’Al-Ittihad, in particolare, è un club ambizioso, che punta a diventare una delle potenze calcistiche in Asia.

I tifosi del Diavolo, pur non vedendolo più in campo con la loro squadra, possono comunque sorridere per l’inaspettato incasso. La partenza di Simic verso l’Arabia Saudita è l’ennesima conferma del fatto che il calcio mondiale è sempre più interconnesso e che i mercati emergenti stanno assumendo un ruolo di primo piano, cambiando le dinamiche di trasferimenti a livello globale.



