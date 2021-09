Simeone e De Zerbi: esame di “italiano” per Milan e Inter

Ritorna la Champions League che propone le suggestive sfide contro De Zerbi e Simeone per le milanesi

Sarà un martedì di Champions League dall’intenso sapore revival (e dal retrogusto di derby) quello che proporrà De Zerbi e Simeone sulla strada delle nostre formazioni. Oltretutto in due incroci già dal peso specifico tutt’altro che trascurabile per Inter e Milan.

Toccherà prima agli uomini di Simone Inzaghi che alle 18.45 a Kiev scenderanno in campo contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo la sconfitta beffarda al cospetto del Real Madrid nella prima giornata, i nerazzurri non possono permettersi di rientrare in Italia a mani vuote.

