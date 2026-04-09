Siani sulla corsa scudetto: «Prossimo turno decisivo per capire se il campionato sia chiuso. Ecco perchè» – ESCLUSIVA

Siani, noto giornalista, ha fatto il punto sulla corsa scudetto in Serie A: prossimo turno di campionato decisivo. Le dichiarazioni

Fernando Siani, giornalista e volto di Cronache di Spogliatoio, nella giornata odierna ha parlato di vari temi relativi ai rossoblù. Nell’intervista esclusiva a Cagliarinews24 ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto:

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Arrivati a sette giornate dalla fine, credi che il Napoli sia ancora in corsa per lo scudetto o che l’Inter sia solo ad un passo dal titolo?

«E’ ancora aperta, credo che questo weekend sia decisivo in tal senso. Se l’Inter non dovesse fare risultato e il Napoli vincere la distanza si accorcerebbe in maniera importante; credo sia ancora aperto. Devo dire che poi la grande partita dell’Inter con la Roma ha un po’ spento queste fiamme che c’erano nell’ambiente Inter. Mi sembrava che ci fosse davvero un’elettricità negativa, la gara con la Roma ha un po’ placato tutto. Però no, se ti devo dire che il campionato è chiuso, no. Perché il Napoli sta bene e può anche vincerle tutte da qui alla fine, è da capire questo weekend, penso che sarà decisivo. Se le distanze saranno invariate dopo questo fine settimana, penso che si possa iniziare a parlare di campionato chiuso».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SIANI SU CAGLIARINEWS24