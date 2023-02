Shevchenko sul Milan: «Mi auguro che il momento difficile sia superato». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del momento passato dal Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Milan, dopo la vittoria con il Torino, mi è sembrato in ripresa, più brillante e con le motivazioni delle notti di coppa. Mi auguro che il momento difficile sia superato. Ricordiamoci come ha saputo ribaltare la situazione lo scorso anno in campionato con coraggio, grazie a una magica alchimia di tutte le componenti».