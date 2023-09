Sgarbi risponde a Scaroni: «Vincolo San Siro? Non trattabile»

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha risposto alle parole del presidente del Milan, Scaroni, sul vincolo storico su San Siro

Le parole del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi in risposta al presidente del Milan, Scaroni, sul vincolo storico su San Siro:

«Al Presidente del Milan piace fantasticare. Il vincolo storico relazionale sullo stadio Meazza, deciso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Milano, è un punto su cui non sono ammesse trattative. Il Meazza non va demolito. Punto»