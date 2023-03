Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero: le Under femminili confermano i propri primati nella Fase Interregionale, esulta anche l’Under 14

Weekend ricco di vittorie per il settore giovanile rossonero. Ecco di seguito tutti i risultati dalla Primavera Femminile fino all’Under 9:

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata (Viareggio Cup), Milan-Livorno 8-0 (7′ Longobardi, 18′ Renzotti, 37′ Dal Brun, 38′ Premoli, 65′ e 84′ Cappa V., 69′ Galdini, 71′ Cesarini)

UNDER 17: 10ª giornata di ritorno, Milan-Como 1-1 (24’st Amaral)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata d’andata (fase interregionale), Milan-Sassuolo 5-0 (3′ e 18’st Zanisi, 10′ Montaperto, 31’st Minnei, 43’st Lupatini)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata d’andata (fase interregionale), Brescia-Milan 0-4 (10′ Palopoli, 18′ Rabbolini, 6’st Tomaselli, 15’tt Franco)

UNDER 14: 8ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 3-0 (19′ Morellini, 31′ Angelicchio, 9’st Seye)

UNDER 11: 6ª giornata, Milan-Idrostar 15-0 (Kostyuk x6, Colombo x5, Nasti x3, Gagliardi)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Freccia Azzurra-Milan 4-1 (19’st Di Bellonio)

UNDER 9: 6ª giornata, Milan-Club Milano 9-1 (Pallotta x2, Boriani x2, De Chiara x2, Campus, Montano, Portanova)