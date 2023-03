Settore giovanile Milan, i match in programma oggi

Di seguito il programma odierno del settore giovanile del Milan: due importanti derby per gli Under 15 e 16

Giornata importante quella di oggi per il settore giovanile del Milan. Di seguito il calendario completo:

PRIMAVERA: 7ª giornata di ritorno, Empoli-Milan, ore 13.00 – Centro Sportivo Petroio, Vinci (Firenze)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Arzilla Pol.-Milan, ore 14.00 – Campo S. Maria dell’Arzilla, Pesaro

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-San Marino, ore 14.30 – PUMA House of Football

UNDER 15: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 – CS Accademia Inter, Milano

UNDER 16: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 15.00 – Konami Youth Development Centre, Milano

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Pro Patria-Milan, ore 16.30 – Campo Comunale n.2, Sedriano (Milano)