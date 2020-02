Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera a Parma

Un intenso weekend di calcio attende il settore giovanile rossonero: la Primavera di Giunti sarà impegnata nella trasferta di Parma

Nel weekend in cui U18, U16 e U15 osservano un turno di riposo, il Milan Primavera di Giunti fa visita al Parma per dare continuità alla sua incredibile striscia vincente. Dopo 12 successi consecutivi, i rossoneri di Mister Giunti affrontano i Ducali per fare 13 e per mettere un ulteriore mattoncino sulla strada verso il ritorno nel campionato di Primavera 1. L’U17, dopo il convincente successo esterno sul Cagliari, attende al Vismara l’Udinese. Derby invece per i Giovanissimi U14: i rossoneri affronteranno l’Inter, capolista del girone. Dopo il turno di riposo nel weekend, l’U18 tornerà in campo mercoledì pomeriggio al Suning Center per il Derby contro l’Inter.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 15 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 6° giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 14.30 – CS Parma Calcio (Collecchio).

U9: 2° giornata, Milan-Assago, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U10: 2° giornata, Centro Schiaffino-Milan, ore 16.30 – Comunale Schiaffino (Paderno Dugnano, loc. Calderara).

U11: 2° giornata, Milan-Sedriano, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U12: 2° giornata, Seguro-Milan, ore 16.00 – CS Comunale (Settimo Milanese, loc. Seguro).

U13: 4° giornata di ritorno, Milan-Como, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U10 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardina, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U13 FEMMINILE: 2° giornata, Masseroni-Milan, ore 16.30 – CS Masseroni (Milano).

U15 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan, ore 15.00 – CS Comunale (Sedriano).

DOMENICA 16 FEBBRAIO

U11 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardia 1, ore 10.30 – CS Vismara (Milano).

U17: 6° giornata di ritorno, Milan-Udinese, ore 11.00 – CS Vismara (Milano).

U14: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO

U18: recupero 2° giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 15.00 – Suning Youth Developement Center (Milano).

Fonte: acmilan.com