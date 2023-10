Setti sullo scudetto: «Juventus favorita? No, ecco chi è la vera favorita». Le parole del presidente sulla lotta al titolo

Maurizio Setti ha parlato ai giornalisti presenti in vista di Juve Verona e della lotta scudetto, di cui fa parte il Milan. Ecco le parole del presidente:

«È una partita bellissima da giocare, l’importante che ci sia la prestazione. È chiaro che la Juve è la Juve, ma la palla è rotonda. Juventus favorita per lo scudetto? No, per me è l’Inter».