Sesko Milan, il Lipsia apre a queste condizioni: le CIFRE del possibile affare

Sesko Milan, il Lipsia apre alla cessione del suo attaccante a queste condizioni: le CIFRE del possibile affare

In estate il calciomercato Milan potrebbe andare all’assalto per Benjamin Sesko, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Lipsia.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i tedeschi potrebbero lasciarlo partire di fronte a un’offerta soddisfacente: una proposta che è difficile immaginare inferiore ai 40 milioni di euro visto che è stato pagato 30 milioni dalla stessa società Red Bull.