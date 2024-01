Sesko Milan, assalto in programma per l’estate! Prezzo e concorrenza: le ULTIME sull’attaccante del Lipsia

Il Milan ha in programma un grande colpo per l’attacco in vista dell’estate. Tra i nomi valutati dalla dirigenza rossonera c’è anche Benjamin Sesko, classe 2003 che sta trovando poco spazio al Lipsia.

L’operazione ovviamente non è semplice ma il Diavolo è pronto a provare a giocare le proprie carte: come riportato da Tuttomercatoweb, per strapparlo a una concorrenza già agguerrita serviranno almeno 40 milioni di euro.