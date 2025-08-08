Sesko approda in Premier League e lascia il Lipsia: svelata la nuova squadra dell’ex obiettivo del Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La saga di mercato che ha visto protagonista Benjamin Šeško è giunta al termine. L’attaccante sloveno è a un passo dal diventare un giocatore del Manchester United, con i club che hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento. Un’operazione che porterà nelle casse del Lipsia una cifra considerevole: si parla di 76,5 milioni di euro più 8,5 milioni di bonus, per un totale di 85 milioni.

L’interesse del Manchester United per Šeško non è una novità, ma la trattativa è entrata nel vivo nelle ultime settimane, culminando con l’intesa raggiunta. Il giocatore, che ha già trovato un accordo per un contratto quinquennale fino al 2030, sosterrà le visite mediche a breve per formalizzare il suo passaggio a Old Trafford. La sua scelta, secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, è stata chiara: ha preferito i Red Devils anche a fronte di un’offerta più alta da parte del Newcastle.

Il nome di Šeško è stato a lungo accostato anche al Milan. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante giovane e di prospettiva, avevano individuato in lui il profilo ideale per il futuro. L’interesse del club milanese risale a diversi mesi fa, ma la valutazione del Lipsia e la concorrenza spietata delle big di Premier League hanno reso l’affare economicamente insostenibile per il club italiano.

Il trasferimento di Šeško al Manchester United rappresenta un colpo importante per la squadra inglese, che si assicura uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Per il Milan, invece, sfuma un obiettivo primario, costretto a virare su altri profili per rinforzare il proprio reparto offensivo.