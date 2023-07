Marco Serra dismesso dall’AIA: fu l’arbitro di Milan-Spezia. Il motivo

Marco Serra dismesso dall’AIA: fu l’arbitro di Milan-Spezia e del violento scontro verbale con Mourinho. Ecco il motivo

Come riportato da Calcio&Finanza, salito agli onori di cronaca per l’arbitraggio in Milan-Spezia e del violento scontro verbale con José Mourinho, Marco Serra sarà dismesso dall’AIA.

Entrambi gli episodi non sono stati determinanti per la dismissione dell’arbitro, che paga motivi tecnici e una graduatoria penalizzante.