Serie B, Balata chiarisce: «Il Governo deve intervenire con ristori adeguati»

Mauro Balata chiede gli aiuti al Governo anche per la Serie B: situazione critica per costi e pandemia: le sue dichiarazioni

Mauro Balata ha chiesto al Governo, tramite un comunicato, gli aiuti necessari con i ristori per sopperire ai problemi finanziari. Il comunicato della Lega Serie B:

«Ristori dal Governo come merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie. Il calcio, e la Serie B in particolare, è un’impresa sociale con forti legami con il proprio territorio. Mettere in crisi una società significa interessare anche migliaia di lavoratori che direttamente e indirettamente vivono grazie al club della propria città che funge da moltiplicatore economico e di ricchezza per il territorio. Se aggiungiamo poi che le proprietà sono anch’esse sotto pressione a causa della pandemia, ci troviamo a fronteggiare uno scenario che ha necessariamente bisogno di interventi da parte del Governo per una categoria funzionale al calcio italiano quale serbatoio di talenti come dimostrano anche le recenti convocazioni in Nazionale di Carnesecchi e Fagioli».