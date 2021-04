Serie A, terminata la riunione sulla Superlega: ecco le ultime

La riunione tra i club di Serie A sulla questione Superlega si è conclusa poco fa. Ecco cosa è emerso dalla discussione

È terminata poco fa la riunione dei club di Serie A in Lega. Le parti si rivedranno in presenza martedì per una nuova discussione sul da farsi in merito alla questione Superlega.

Il concetto che i tre club dissidenti (Milan, Inter e Juventus) hanno portato avanti è quello di voler continuare a valorizzare il campionato nazionale e dunque di continuare a giocare anche in Serie A.