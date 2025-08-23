Serie A, oggi si ricomincia! La griglia di partenza all’inizio del nuovo campionato. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calcio italiano riaccende i motori e la Serie A 2025/26 prende il via, tra l’entusiasmo dei tifosi e le incognite del mercato ancora aperto. Il pensiero di Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport è una perfetta sintesi: “Il giorno in cui il campionato sgommerà a mercato chiuso sarà una conquista di civiltà sportiva”. Intanto, il campo parla, con le prime sfide che vedono il Napoli campione d’Italia difendere il titolo. Il duello scudetto, secondo la Rosea, si ripeterà proprio contro l’Inter, che ora ha in panchina Chivu e che lo scorso anno ha dato battaglia fino all’ultima giornata.

Subito dietro le due contendenti, il Milan si posiziona come terzo incomodo. Per la Gazzetta, i rossoneri appaiono decisamente più vicini alla coppia di testa, e il merito è anche delle figure chiave arrivate in estate. Si intravede già la mano di Massimiliano Allegri, il tecnico che ha riportato fiducia e consapevolezza a Milanello, approfittando della settimana di lavoro lunga senza coppe europee, proprio come successo al Napoli lo scorso anno. Al suo fianco, il DS Igli Tare ha saputo restituire logica e coerenza al mercato, pur con un piccolo neo, sempre secondo la Rosea: la scelta di Boniface per l’attacco, definito un “ripiego” rispetto ad altre opzioni. Ciononostante, il resto del mercato è da applausi, con innesti di spessore come Modric, Ricci e Jashari, che compensano la dolorosa ma necessaria cessione di Theo Hernandez.

Per la lotta alla Champions League la concorrenza non manca. C’è ovviamente la Juventus di Juric, che però deve risolvere alcuni grandi nodi in attacco, come quello legato a Vlahovic. Ci proveranno l’Atalanta e il Bologna di Italiano, nonostante la perdita di giocatori importanti. Anche la Fiorentina di Pioli è ambiziosa, ma il progetto tecnico più intrigante resta quello della Roma di Gasperini, che nonostante un mercato ad oggi non esaltante, ha portato nella capitale un entusiasmo contagioso.