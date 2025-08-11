Serie A 2025-26, le quote Scudetto: le previsioni dei bookmakers sul cammino del Milan

Serie A, i bookmakers lanciano la corsa Scudetto: tutte le quote che riguardano il Milan

Dopo una stagione 2024/25 conclusa all’ottavo posto, ma impreziosita dalla vittoria della Supercoppa Italiana e dalla finale persa di Coppa Italia, il Milan si prepara a un rilancio ambizioso. La stagione 2025/26, che prenderà il via il 23 agosto con la sfida casalinga contro la neo-promossa Cremonese, vede il ritorno di una vecchia conoscenza in panchina: Massimiliano Allegri. Il suo ritorno, unito al lavoro del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, desiderosi di rivedere il club ai vertici del calcio italiano.

Nonostante la delusione per la mancata qualificazione alle coppe europee, il Milan si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato con rinnovate ambizioni. Seppur considerato nel gruppo delle outsider, alle spalle delle favorite Inter e Napoli (campione in carica), il Diavolo è visto come una squadra in grado di dare del filo da torcere a tutti. Le quote Milan vincente Serie A 2026 lo confermano, con una valutazione media che si attesta tra il 5.50 e il 6.50. Una cifra che riflette la percezione di un club ancora in fase di ricostruzione, ma con un tecnico esperto e vincente come Allegri al timone.

Il ritorno di Allegri è senza dubbio l’elemento che fa maggiormente ben sperare i tifosi rossoneri. La sua comprovata esperienza e la sua capacità di ottenere risultati concreti sono la base su cui il Milan intende costruire il suo futuro. La sintonia con il nuovo direttore sportivo Igli Tare è un altro fattore cruciale, che promette una gestione del mercato oculata e mirata a rinforzare la rosa in ogni reparto. Con una squadra più solida e il nuovo tecnico, il Milan può davvero puntare a grandi traguardi, a partire dalla lotta per lo Scudetto. La prima partita contro la Cremonese sarà un banco di prova importante per testare la solidità del nuovo gruppo e per dare il via a una stagione che, nelle speranze dei tifosi, segnerà il ritorno ai grandi fasti. La voglia di rivalsa dopo una stagione altalenante è forte e la fame di vittoria di Allegri e Tare potrebbe fare la differenza.