Serie A, salta una panchina: in arrivo un veterano

Serie A, la Cremonese è arrivata la conclusione del capitolo allenatore, dopo l’esonero di Alvini ecco Ballardini

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico è arrivato in sede per mettere la firma sul contratto coi grigiorossi. Scadenza al 2024 e la voglia di provare a salvare un’altra squadra da subentrato come già successo in passato.