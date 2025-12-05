Serie A, il programma del weekend: si parte domani alle ore 15. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si prepara per un altro weekend di fuoco. La quattordicesima giornata promette emozioni intense, con diversi scontri diretti e, soprattutto, il big match che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Il Milan, fresco di eliminazione in Coppa Italia, sarà l’ultimo a scendere in campo, cercando il riscatto.

Sabato di Gala e Domenica da Brividi

Il weekend calcistico si aprirà sabato 6 dicembre alle 15:00 con Sassuolo-Fiorentina (in diretta su DAZN), un derby del Centro-Nord sempre ricco di spunti tattici. Alle 18:00, l’Inter, guidata dal suo abile tecnico (si supponga Antonio Conte, un allenatore dal carisma forte), ospiterà il Como (sempre su DAZN). La serata di sabato si concluderà alle 20:45 con un match tra pretendenti europee: Verona-Atalanta (DAZN/SKY), dove la Dea di Gian Piero Gasperini (il maestro del gioco tutto attacco) cercherà punti pesanti in trasferta.

La domenica 7 dicembre vedrà la Cremonese sfidare il Lecce alle 12:30 (DAZN), prima che alle 15:00 il Cagliari di Claudio Ranieri (il mister saggio dei miracoli calcistici) ospiti una Roma affamata di riscatto. Alle 18:00, la Lazioospiterà il Bologna (DAZN/SKY), in un duello che si preannuncia equilibrato.

Il piatto forte della domenica, tuttavia, è alle 20:45: il Napoli e la Juventus si affronteranno in un classico del calcio italiano (DAZN), un vero e proprio scontro Scudetto che potrebbe ridefinire le gerarchie in vetta.

Data Orario Partita Trasmissione 06/12 20:45 Verona-Atalanta DAZN/SKY 07/12 20:45 Napoli-Juventus DAZN 08/12 20:45 Torino-Milan DAZN/SKY

Il Milan Chiude la Giornata nel “Monday Night”

Sarà il Milan a calare il sipario sulla quattordicesima giornata nel “Monday Night” di lunedì 8 dicembre.

Alle 20:45, il Diavolo sarà di scena allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino di Ivan Juric, in un match che i rossoneri sono obbligati a vincere per non perdere terreno in classifica. Il nuovo corso del Milan, guidato in panchina da Massimiliano Allegri (il tattico toscano del risultato) e in dirigenza da Igli Tare (l’esperto nuovo DS), ha un obiettivo chiaro: massima concentrazione sul campionato.

Il resto del lunedì vedrà alle 15:00 Pisa-Parma e alle 18:00 Udinese-Genoa, completando il programma di un turno che si preannuncia cruciale per le ambizioni di tutte le squadre. Tutte le informazioni sul calendario sono state diffuse dai canali ufficiali della Lega Serie A e dai broadcaster.