Serie A, il programma dell’undicesima giornata! Il Milan sabato sera a Parma. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri
La Serie A non si ferma e si prepara a vivere un undicesimo turno di campionato che si preannuncia ricco di emozioni, sfide chiave per la classifica e derby sentiti. Le grandi d’Italia saranno tutte impegnate in match che potrebbero ridisegnare la vetta, con gli occhi puntati in particolare sul Diavolo, atteso da una trasferta fondamentale.
⚽ Gli Appuntamenti del Weekend: Il Palinsesto Completo
Il programma si aprirà Venerdì 7 alle ore 20:45 con l’anticipo tra Pisa e Cremonese, un match cruciale per le zone calde della classifica.
Il Sabato 8 sarà un giorno ad alta tensione, soprattutto nel tardo pomeriggio:
- Ore 15: Como-Cagliari e Lecce-Hellas Verona, due gare importanti per la salvezza e per muovere la classifica.
- Ore 18: Il Derby della Mole, Juventus-Torino. I bianconeri cercheranno di dare continuità alle loro prestazioni contro i granata, sempre agguerriti in questa stracittadina.
- Ore 20:45: La sfida più attesa per i tifosi rossoneri: Parma-Milan. Il Diavolo di Massimiliano Allegri (il tecnico livornese, tornato per blindare la difesa) è chiamato a confermare il suo ottimo momento di forma contro il club ducale, in una trasferta che nasconde insidie.
💥 La Domenica dei Big Match: Inter-Lazio Sotto i Riflettori
La giornata clou sarà la Domenica 9, che si aprirà alle 12:30 con Atalanta-Sassuolo.
- Ore 15: Il Bologna ospiterà il Napoli (rinato dopo un periodo difficile), e il Genoa sfiderà la Fiorentina.
- Ore 18: La Roma proverà a riscattarsi contro l’Udinese in un match che si preannuncia fisico.
- Ore 20:45: Il big match del turno, Inter-Lazio. I nerazzurri, tornati in alto in classifica, si scontreranno con la Lazio, sempre pericolosa, in una partita che ha il potenziale per influenzare le prime posizioni.
📈 Il Milan di Tare e Allegri Cerca la Fuga
Per il Milan, la gara contro il Parma non è solo un impegno di campionato, ma un’ulteriore prova di maturità. Il club, sotto l’egida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora al timone della strategia rossonera), è concentrato sul risultato per non perdere contatto con la vetta. L’obiettivo di Allegri è chiaro: massimizzare i punti in un periodo di alta competizione per dare un segnale forte a tutte le contendenti.
Il programma completo dell’11^ giornata:
|Giorno
|Ora
|Partita
|Venerdì 7
|20:45
|Pisa – Cremonese
|Sabato 8
|15:00
|Como – Cagliari
|15:00
|Lecce – Hellas Verona
|18:00
|Juventus – Torino
|20:45
|Parma – Milan
|Domenica 9
|12:30
|Atalanta – Sassuolo
|15:00
|Bologna – Napoli
|15:00
|Genoa – Fiorentina
|18:00
|Roma – Udinese
|20:45
|Inter – Lazio