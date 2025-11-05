Connect with us

News

Serie A, il programma dell'undicesima giornata! Il Milan sabato sera a Parma

News

Pavlovic Milan, la rinascita del serbo: è il difensore con più partecipazione al gol in Serie A

News

Parma Milan, problemi per la squadra di Cuesta: sono tre gli assenti contro i rossoneri

Calciomercato News

Mercato Milan a caccia dell'erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo. Scout pronti a visionarlo

News

Galeone, domani i funerali del tecnico scomparso domenica scorsa e mentore di Allegri

News

Serie A, il programma dell’undicesima giornata! Il Milan sabato sera a Parma

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

serie-a-logo

Serie A, il programma dell’undicesima giornata! Il Milan sabato sera a Parma. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

La Serie A non si ferma e si prepara a vivere un undicesimo turno di campionato che si preannuncia ricco di emozionisfide chiave per la classifica e derby sentiti. Le grandi d’Italia saranno tutte impegnate in match che potrebbero ridisegnare la vetta, con gli occhi puntati in particolare sul Diavolo, atteso da una trasferta fondamentale.

⚽ Gli Appuntamenti del Weekend: Il Palinsesto Completo

Il programma si aprirà Venerdì 7 alle ore 20:45 con l’anticipo tra Pisa e Cremonese, un match cruciale per le zone calde della classifica.

Il Sabato 8 sarà un giorno ad alta tensione, soprattutto nel tardo pomeriggio:

  • Ore 15: Como-Cagliari e Lecce-Hellas Verona, due gare importanti per la salvezza e per muovere la classifica.
  • Ore 18: Il Derby della MoleJuventus-Torino. I bianconeri cercheranno di dare continuità alle loro prestazioni contro i granata, sempre agguerriti in questa stracittadina.
  • Ore 20:45: La sfida più attesa per i tifosi rossoneriParma-Milan. Il Diavolo di Massimiliano Allegri (il tecnico livornese, tornato per blindare la difesa) è chiamato a confermare il suo ottimo momento di forma contro il club ducale, in una trasferta che nasconde insidie.

💥 La Domenica dei Big Match: Inter-Lazio Sotto i Riflettori

La giornata clou sarà la Domenica 9, che si aprirà alle 12:30 con Atalanta-Sassuolo.

  • Ore 15: Il Bologna ospiterà il Napoli (rinato dopo un periodo difficile), e il Genoa sfiderà la Fiorentina.
  • Ore 18: La Roma proverà a riscattarsi contro l’Udinese in un match che si preannuncia fisico.
  • Ore 20:45: Il big match del turno, Inter-Lazio. I nerazzurri, tornati in alto in classifica, si scontreranno con la Lazio, sempre pericolosa, in una partita che ha il potenziale per influenzare le prime posizioni.

📈 Il Milan di Tare e Allegri Cerca la Fuga

Per il Milan, la gara contro il Parma non è solo un impegno di campionato, ma un’ulteriore prova di maturità. Il club, sotto l’egida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora al timone della strategia rossonera), è concentrato sul risultato per non perdere contatto con la vetta. L’obiettivo di Allegri è chiaro: massimizzare i punti in un periodo di alta competizione per dare un segnale forte a tutte le contendenti.

Il programma completo dell’11^ giornata:

GiornoOraPartita
Venerdì 720:45Pisa – Cremonese
Sabato 815:00Como – Cagliari
15:00Lecce – Hellas Verona
18:00Juventus – Torino
20:45Parma – Milan
Domenica 912:30Atalanta – Sassuolo
15:00Bologna – Napoli
15:00Genoa – Fiorentina
18:00Roma – Udinese
20:45Inter – Lazio
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.