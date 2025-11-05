Serie A, il programma dell’undicesima giornata! Il Milan sabato sera a Parma. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

La Serie A non si ferma e si prepara a vivere un undicesimo turno di campionato che si preannuncia ricco di emozioni, sfide chiave per la classifica e derby sentiti. Le grandi d’Italia saranno tutte impegnate in match che potrebbero ridisegnare la vetta, con gli occhi puntati in particolare sul Diavolo, atteso da una trasferta fondamentale.

⚽ Gli Appuntamenti del Weekend: Il Palinsesto Completo

Il programma si aprirà Venerdì 7 alle ore 20:45 con l’anticipo tra Pisa e Cremonese, un match cruciale per le zone calde della classifica.

Il Sabato 8 sarà un giorno ad alta tensione, soprattutto nel tardo pomeriggio:

Ore 15: Como-Cagliari e Lecce-Hellas Verona , due gare importanti per la salvezza e per muovere la classifica.

e , due gare importanti per la e per muovere la classifica. Ore 18: Il Derby della Mole , Juventus-Torino . I bianconeri cercheranno di dare continuità alle loro prestazioni contro i granata, sempre agguerriti in questa stracittadina.

, . I bianconeri cercheranno di dare continuità alle loro prestazioni contro i granata, sempre agguerriti in questa stracittadina. Ore 20:45: La sfida più attesa per i tifosi rossoneri: Parma-Milan. Il Diavolo di Massimiliano Allegri (il tecnico livornese, tornato per blindare la difesa) è chiamato a confermare il suo ottimo momento di forma contro il club ducale, in una trasferta che nasconde insidie.

💥 La Domenica dei Big Match: Inter-Lazio Sotto i Riflettori

La giornata clou sarà la Domenica 9, che si aprirà alle 12:30 con Atalanta-Sassuolo.

Ore 15: Il Bologna ospiterà il Napoli (rinato dopo un periodo difficile), e il Genoa sfiderà la Fiorentina .

ospiterà il (rinato dopo un periodo difficile), e il sfiderà la . Ore 18: La Roma proverà a riscattarsi contro l’ Udinese in un match che si preannuncia fisico.

proverà a riscattarsi contro l’ in un match che si preannuncia fisico. Ore 20:45: Il big match del turno, Inter-Lazio. I nerazzurri, tornati in alto in classifica, si scontreranno con la Lazio, sempre pericolosa, in una partita che ha il potenziale per influenzare le prime posizioni.

📈 Il Milan di Tare e Allegri Cerca la Fuga

Per il Milan, la gara contro il Parma non è solo un impegno di campionato, ma un’ulteriore prova di maturità. Il club, sotto l’egida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora al timone della strategia rossonera), è concentrato sul risultato per non perdere contatto con la vetta. L’obiettivo di Allegri è chiaro: massimizzare i punti in un periodo di alta competizione per dare un segnale forte a tutte le contendenti.

Il programma completo dell’11^ giornata: