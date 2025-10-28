Orari gare Serie A, la Lega prende spunto dal suggerimento di Allegri? Proposta di Simonelli a DAZN

Orari gare Serie A, la Lega sta pensando di anticipare le gare serali alle 20, come suggerito da Allegri. Dialoghi in corso con DAZN

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il presidente della Lega Serie Aha intenzione di anticipare l’orario delle gare serali dalle attuali 20:45 alle 20:00. Questa iniziativa mira a modernizzare il prodotto calcistico italiano e a renderlo più appetibile, soprattutto per le fasce di pubblico più giovani.

Sarebbero già in corso dei colloqui con DAZN, il principale broadcaster del campionato, per effettuare un test con il nuovo orario già nel corso di questa stagione.

Orari gare Serie A, l’idea condivisa con Allegri

Questo desiderio della Lega di anticipare il fischio d’inizio trova un precedente nelle recenti dichiarazioni di un tecnico di primo piano. Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, aveva ipotizzato proprio questa soluzione.

L’allenatore aveva espresso la necessità di anticipare la conclusione delle partiteper consentire ai giocatori un miglior riposo e per facilitare la logistica post-gara, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati e del calendario serrato.

Obiettivi del cambiamento

L’obiettivo principale della Lega è quello di attrarre i “clienti del futuro”. Anticipare l’orario permetterebbe, ad esempio, ai bambini di vedere terminare le partite entro le 22:00, orario più consono per andare a dormire, e agli adolescenti di avere più tempo libero dopo l’impegno sportivo.

Se l’accordo con DAZN dovesse concretizzarsi e il test dovesse risultare positivo, l’anticipo alle 20:00 potrebbe diventare la nuova finestra fissa per il posticipo serale della Serie A.