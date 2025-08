Serie A, svolta in arrivo per il Milan ed altri club: per un campionato più equo

Serie A, si avvicina la svolta per il recupero dei match rinviati. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport

Una svolta significativa sta per essere introdotta nel regolamento della Serie A, destinata a porre fine alle annose discussioni sui recuperi delle partite rinviate. Dopo un’iniziale discussione in assemblea tra i club, il Consiglio di Lega è pronto a ratificare una modifica dello statuto che rivoluzionerà le procedure in caso di rinvio di una gara. La novità principale è chiara e mira a garantire maggiore equità e fluidità al calendario: le partite posticipate dovranno essere recuperate entro e non oltre le 24 ore successive al rinvio. Una svolta per il Milan e gli altri club italiani.

Nuove Regole per un Campionato più Equo

Questa decisione arriva per rispondere a un problema che, in passato, ha generato non poche polemiche e sensazioni di penalizzazione tra le squadre. I rinvii, spesso dettati da condizioni meteorologiche avverse, impegni internazionali o altre cause di forza maggiore, creavano incertezze e disagi nella programmazione. Il nuovo regolamento stabilisce un criterio oggettivo: se le condizioni lo permettono, la partita dovrà essere giocata il giorno immediatamente successivo.

C’è un’importante clausola da considerare: la regola del recupero entro le 24 ore sarà applicabile sempre che sia possibile in base ai calendari internazionali, ovvero la presenza di eventuali impegni in coppe europee per le squadre coinvolte. Questa flessibilità è fondamentale per tutelare l’integrità delle competizioni UEFA e la partecipazione delle squadre italiane ai tornei continentali.

Le Dichiarazioni del Presidente Simonelli e le Conseguenze per i Club

Il presidente Simonelli, anticipando questa importante novità, aveva spiegato chiaramente le motivazioni dietro tale scelta: “Una regola con criteri oggettivi: non vogliamo più trovarci di fronte a chi si sente penalizzato”. L’obiettivo è dunque eliminare qualsiasi dubbio o speculazione, fornendo un quadro normativo chiaro e univoco che metta tutti i club nelle stesse condizioni.

L’adozione di questa norma predefinita, che avverrà con la ratifica del Consiglio di Lega di oggi, avrà anche una conseguenza diretta per chi non rispetterà le nuove disposizioni. Il regolamento prevede che chi non si presenterà in campo per la partita di recupero andrà incontro alla sconfitta a tavolino. Una misura drastica ma necessaria per garantire la serietà e il rispetto delle nuove regole.

Questa mossa della Lega Serie A segna un passo importante verso una gestione più snella e meno controversa del calendario, assicurando che il merito sportivo venga deciso sul campo, con criteri chiari e inequivocabili. Si attende ora l’ufficialità della ratifica e le prime applicazioni di questo nuovo e atteso regolamento.