Serie A, la previsione di Ordine: «Non si può paragonare questo Milan a quello dell’anno scorso»

Serie A, arriva il commento di Franco Ordine in merito alla corsa Scudetto e al campionato che aspetta il Milan

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, le aspettative sul Milan sono altissime, soprattutto dopo il disastroso ottavo posto dello scorso campionato. La squadra rossonera, ora guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, è chiamata a un’inversione di rotta significativa. A fare il punto della situazione, con il suo consueto pragmatismo, è stato Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

Ordine ha subito messo in chiaro un concetto fondamentale: “Non si può fare il paragone con l’anno scorso. Il Milan era arrivato ottavo con una serie inenarrabile di errori, scelte sbagliate, di comportamenti inadeguati.” L’analisi del giornalista non fa sconti a una stagione fallimentare, che ha visto il club rossonero crollare a causa di una serie di problemi evidenti. Ora, l’obiettivo è chiaro: rientrare tra le prime quattro posizioni per conquistare la qualificazione alla Champions League. Un’impresa, secondo Ordine, “non impossibile ma ci si deve impegnare”. La strada, però, è in salita. “Napoli e Inter sono nettamente davanti, quindi mancano due posti e non c’è da essere super ottimisti,” ha detto, ridimensionando le ambizioni del Milan e sottolineando la superiorità dei due club rivali.

La chiave di volta per il successo, secondo Franco Ordine, è una sola: la difesa. Il giornalista ha puntato i riflettori su un problema cruciale della scorsa stagione e su cui Allegri dovrà lavorare con grande intensità. “Tutto dipende dalla capacità di Allegri di migliorare l’organizzazione difensiva,” ha affermato Ordine. L’analisi sui numeri è impietosa e dimostra la gravità del problema: “L’anno scorso il Milan ne ha presi 69 tra tutte le competizioni, di cui 43 in campionato”. Una cifra inaccettabile per un club che vuole competere ad alti livelli.

L’avvertimento di Ordine a Massimiliano Allegri è un vero e proprio ultimatum: per rientrare in Champions League, la squadra deve ridurre drasticamente il numero di gol subiti. La cifra esatta, secondo il giornalista, è chiara: “devono diventare 33-34 per entrare in Champions”. La sfida per il Milan è dunque ambiziosa e si giocherà soprattutto in fase difensiva. L’arrivo di nuovi giocatori, come Koni De Winter, e il lavoro di Igli Tare sul mercato, sono un punto di partenza importante, ma spetterà ad Allegri trasformare la squadra in un’unità solida e compatta. Il tempo stringe e il Milan è chiamato a dimostrare sul campo di aver imparato dagli errori del passato.