Serie A, il Cts frena: «Quarantena soft? Bisogna prima cambiare la legge»

Nonostante l’ok del Comitato tecnico scientifico, al momento la soluzione della FIGC sulla quarantena soft non è applicabile

E’ arrivata una frenata inaspettata per le sorti della Serie A. Nei giorni scorsi infatti, dopo l’ok del Comitato tecnico scientifico, sembrava essere stata definitivamente approvata la proposta della Figc riguardo alla quarantena soft in caso di positività di un giocatore (isolando solo il contagiato e sottoponendo a tampone rapido tutti gli altri componenti della rosa).

Per adottare tale modello però è necessaria una normativa speciale e fino a che non verrà formulata, in caso di positività di un giocatore tutta la squadra dovrà andare in quarantena.