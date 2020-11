Serie A, Genoa-Torino 1-2: Giampaolo salva la panchina (per ora)

Nel recupero della terza giornata di Serie A, il Torino ha battuto per 2-1 il Genoa. E’ salva al momento la panchina di mister Giampaolo

Il Torino ha sconfitto per 2-1 il Genoa, in un match valido per il recupero della terza giornata di Serie A. Decisiva una rete di Lukic al 10′ e l’autogol di Luca Pellegrini. Inutile il gol trovato nei minuti di recupero da Scamacca.

Si tratta della prima vittoria in campionato per i granata. Può considerarsi quindi salva, almeno per il momento, la panchina di mister Giampaolo.