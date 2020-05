Serie A: «Finire il campionato al sud? A me andrebbe bene»

Serie A: il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris conferma la volontà di poter chiudere il campionato al sud, ammettendo…

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, rispondendo alla fatidica domanda sulla ripresa della Serie A al sud. Le sue parole:

«Bisogna seguire la linea dei contagi e vedere queste due settimane. Chiaro che al Sud il contagio è meno diffuso e si può accelerare. Sport, cultura e bellezza sono asset importanti per la ripresa e l’immagine del paese. Penso ancora a quel Napoli-Barcellona che mi sono goduto al San Paolo a fine febbraio. Io ipotizzerei per il calcio una ripartenza con l’estate, il 21 giugno. Sarebbe un torneo, quasi un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta. Sarei per la trasmissione delle partite in chiaro. Va creato un accesso popolare al calcio. Ricordiamoci che sarebbe un torneo ai tempi della pandemia a porte chiuse».