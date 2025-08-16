Serie A, la previsione di Cosmi: «Juve e Milan più vicine a Inter e Napoli»

Serie A, Cosmi prova a stilare una classifica in anticipo rispetto al campionato che inizierà la prossima settimana

Il prossimo campionato di Serie A si preannuncia più avvincente che mai. A una settimana dall’inizio, il dibattito su chi saranno le protagoniste è già acceso. In un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Lega Serie A, l’esperto allenatore Serse Cosmi ha offerto la sua visione, analizzando il potenziale delle squadre e indicando le possibili sorprese della stagione.

Secondo Serse Cosmi, il ruolo di favorita non può che spettare al Napoli, in virtù del suo status di campione in carica. “È sempre molto particolare dire queste cose in agosto. Logico il Napoli sia la squadra da battere da campione in carica,” ha affermato l’allenatore. Un’altra candidata forte è l’Inter, che lo scorso anno ha sfiorato lo scudetto. “L’Inter lo stesso, già lo scorso anno avrebbe potuto dare la zampata decisiva e vincere il secondo Scudetto consecutivo ma per vari motivi non ci è riuscita,” ha sottolineato Cosmi, evidenziando il potenziale inespresso dei nerazzurri.

Anche il Milan e la Juventus sono considerate da Cosmi come contendenti di primo piano. “Anche Milan e Juve si sono avvicinati notevolmente,” ha detto, riconoscendo gli sforzi dei due club per colmare il divario con le prime posizioni. Entrambe le squadre hanno lavorato intensamente sul mercato, con il Milan che ha riportato in panchina Massimiliano Allegri e ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare, mentre la Juventus ha confermato il suo progetto di rinnovamento tecnico e tattico.

Il campionato italiano, tuttavia, è noto per le sue sorprese. Cosmi ha puntato i riflettori su diverse squadre che potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste. “Bisognerà capire le potenzialità dell’Atalanta e delle due romane che hanno giocato due gironi di ritorno completamente diversi e ripartono con due nuovi allenatori,” ha osservato, facendo riferimento alle incognite che circondano Lazio e Roma. “È tornato anche Pioli e poi c’è sempre il Bologna di Vincenzo Italiano,” ha aggiunto, includendo tra le possibili outsider anche il club emiliano, che lo scorso anno ha ben figurato in Europa.

Quanto alla classica “squadra rivelazione”, Cosmi ha smentito l’idea che possa essere il Como. “Tutti dicono il Como, ma se la indicano tutti come sorpresa all’inizio evidentemente non è così tanto una sorpresa,” ha spiegato con la sua consueta franchezza. Invece, l’allenatore vede bene la Fiorentina come possibile mina vagante. “Non vedo una squadra che possa essere, ad esempio, il Bologna di due anni fa. Vedo bene la Fiorentina che lo scorso anno ha parzialmente deluso ma in questa stagione può decisamente alzare il livello.” Le sue parole sottolineano la fiducia nel progetto tecnico del club viola, che potrebbe riscattare la passata stagione e sorprendere tutti.