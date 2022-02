Serie A, convocata assemblea per l’elezione del nuovo presidente

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A, convocata per lunedì 7 un’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo presidente: gli aggiornamenti

Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino arrivate nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea straordinaria d’urgenza per l’elezione del nuovo presidente.

L’assemblea elettiva è stata convocata per l’inizio della prossima settimana, in particolare per la giornata di lunedì 7 febbraio. A riportarlo è Sky Sport.