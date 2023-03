Serie A, la classifica del Milan a confronto con quella della passata stagione: rossoneri con nove punti in meno

Se confrontiamo la classifica di Serie A dopo 27 giornate con quella della passata stagione possiamo vedere che il Milan ha un passivo di -9. Ecco di seguito le classifiche a confronto:

Napoli 71 punti (+14)

Lazio 52 (+9)

Inter 50 (-5)

Milan 48 (-9)

Roma 47 (+3)

Atalanta 45 (-3)

*Juventus 41 (-9)

Udinese 38 (+9)

Fiorentina 37 (-5)

Bologna 37 (+2)

Torino 37 (+3)

Sassuolo 36 (=)

Monza 34 (in Serie B)

Empoli 28 (-3)

Lecce 27 (in Serie B)

Salernitana 27 (+6)

Spezia 24 (-2)

Hellas Verona 19 (-21)

Sampdoria 15 (-11)

Cremonese 13 (in Serie B)