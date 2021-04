Serie A, 32esima giornata: vince la Juve, pari dell’Inter con lo Spezia

Serie A, i risultati della 32esima giornata: vince la Juve che si porta ad un punto dal Milan: corsa Champions apertissima

In serata si sono giocate le restanti gare della 32esima giornata di Serie A (mancano all’appello Roma-Atalanta e Lazio-Napoli che giocheranno domani). I risultati hanno visto l’inaspettato pareggio dell’Inter con lo Spezia (1-1 con goal di Farias e Perisic nel primo tempo) e soprattutto la vittoria della Juve per 3-1 contro il Parma, coi bianconeri che hanno rimontato il Parma, passato in vantaggio con la punizione di Brugman, grazie alla doppietta di Alex Sandro e alla rete di De Ligt, Gli uomini di Pirlo sono saliti così a 65 punti. a meno uno dai rossoneri.

GLI ALTRI RISULTATI – Il Cagliari ha sbancato Udine vincendo uno a zero con goal di Joao Pedro su rigore, la Samp ha vinto a Crotone con rete di Quagliarella, pareggio tra Bologna e Torino (1-1) e tra Genoa e Benevento (2-2)