Serginho ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del Cupra Ghost Padel dicendo la sua sulla fascia di capitano data a Leao

«Tutti parlano di Leao per quel tacco sbagliato, lui però è un giocatore fondamentale, importantissimo per il Milan, con una qualità tecnica impressionante, è un simbolo della squadra insieme a Theo, è il simbolo giusto, il giocatore giusto per avere questa fascia da capitano»