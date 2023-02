Serafini su Thiaw: «E’ lo specchio del coraggio di Pioli». Le parole del giornalista sulle ultime prove del difensore rossonero

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan TV della prova di Thiaw nel match tra Milan ed Atalanta. Ecco le parole del giornalista:

«È lo specchio del coraggio di Pioli. Entra in un momento complicato, ma c’era necessità assoluta di cambiare qualcosa. Non è che non prendi gol per 4 partite di fila per Thiaw, ma questa sera in soldoni Hojlund non ha mai toccato palla. È molto pulito negli interventi, ha speso bene il giallo. Bene anche con i piedi, non lo conoscevamo. Molto bene anche Kalulu, che nel 2023 non avevamo mai visto così bene. Stasera il Milan ha difeso molto bene, da squadra, mettendo in difficoltà l’Atalanta. È una chiave interessante per il ritorno di Londra, anche il Tottenham soffre le squadre che aggrediscono»