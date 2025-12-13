Serafini: «Ramos e Silva? Credo abbiano fatto il loro tempo. Ti danno una mano a gennaio, ma poi…»

Serafini a MilanNews24 ha detto la sua sull’accostamento di alcuni calciatori come Sergio Ramos e Thiago Silva

Luca Serafini è stato intervistato a MilanNews24, il giornalista ha parlato anche delle situazioni relative al calciomercato dei rossoneri. Ha detto la sua sull’accostamento di alcuni giocatori avanti con l’età come Sergio Ramos e Thiago Silva.

CREDO ABBIANO FATTO IL LORO TEMPO – «Nessuno dei due. Credo che abbiano fatto il loro tempo. Il Milan, in questo momento, ha Gabbia, che mi sembra molto carismatico anche con i compagni. Ha Tomori, che ha ritrovato lucidità anche se ogni tanto ha qualche blackout ma non esiste un difensore che ogni tanto non ce l’abbia. Ha soprattutto Pavlovic, che dà una presenza in campo notevole sia in fase difensiva che in quella offensiva».

NON ANDREI A PRENDERLI – «Non andrei a prendere giocatori come Sergio Ramos o Thiago Silva, ti danno una mano da gennaio a giugno ma non risolvono il problema a lunga distanza. Lo stesso discorso vale anche per Lewandowski in attacco. Se tu pensi di poter vincere subito e che questi giocatori ti diano una mano a prezzi accessibili va bene. Però il Milan ha bisogno di un centravanti e di un paio di difensori affidabili, non del quarantenne o dell’ultra quarantenne».

