Serafini analizza la stagione del Milan: «Per il momento è negativa. Questa partita sarà molto importante». Le parole del giornalista

Il giornalista Luca Serafini ha analizzato, al canale Youtube di Carlo Pellegatti, la stagione del Milan fino a questo momento.

PAROLE – «I bilanci si devono fare alla fine, ma in questo momento è chiaramente negativo per il Milan, che a dicembre si è trovato fuori dalla Coppa Italia, dalla Champions e anche dalla lotta allo scudetto contro l’Inter. Sulla stagione di Pioli rimane questo alone di negatività, dato soprattutto dai 5 derby persi contro i nerazzurri, ormai il mondo social rossonero è schierato: l’umore della stagione del Milan passerà soprattutto dal match del 22 aprile contro l’inter».