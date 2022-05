Serafini: «Il Milan ha fatto un salto di qualità dal punto di vista mentale». Ecco le sue parole

Luca Serafini ha commentato così la vittoria del Milan contro il Verona ai microfoni di Milan Tv:

«In queste ultime 4 partite ho visto un salto di qualità dal punto di vista menale straordinario. Le scelte sbagliate sono poche, è un campionato in cui nessuno regala nulla. La forza mentale di questa squadra nelle ultime partite è pazzesca. Dopo la prima mezz’ora, una delle meglio giocate del campionato, con un gol annullato, delle occasioni sprecate, ti ritrovi sotto così poteva essere una mazzata. Invece la squadra è capace di gestire. Nel secondo tempo ha ricominciato esattamente come aveva finito, ha avuto la bravura di trovare il gol subito scompigliando i piani del Verona. Non ho mai avuto la sensazione che il Verone potesse pareggiare».