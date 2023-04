Serafini: «Pioli l’ha incartata a Spalletti come lo scorso anno». Le parole del giornalista rossonero dopo Napoli-Milan

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv della vittoria del Milan contro il Napoli. Ecco le parole del giornalista:

«Pioli l’ha incartata a Spalletti come lo scorso anno. La ferocia della squadra rossonera è stata incredibile. Loro si sono visti poco in area. La prestazione del Milan è stata fenomenale. Abbiamo ritrovato Leao, soprattutto per i due gol. La difesa ha fatto benissimo. Diaz ha fatto un gol e un assist. Dopo una prestazione del genere non è facile scegliere un solo giocatore»