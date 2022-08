Serafini: «Contro l’Atalanta sono stati due punti persi…». Le parole del giornalista rossonero

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv del pareggio tra Milan ed Atalanta. Ecco le parole del giornalista:

«Sono due punti perduti, ho avuto la sensazione di una superiorità evidente, ma non così evidente nello sviluppo della partita. Ci voleva un primo tempo diverso. L’Atalanta non ha fatto la sua solita partita feroce, ma ordinata e puntigliosa, creando poco su spazi che creavamo noi. Il Milan ha avuto tante opportunità e molte occasioni, ma è mancato il colpo finale. Mi rimane un retrogusto amaro, era un’Atalanta battibile. Non è stato il solito Milan nel primo tempo, ma nel secondo tempo se non c’è stata partita poco ci manca».