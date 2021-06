Segretario generale UEFA: «Juve, Real e Barça fuori dalla UCL? È possibile»

Theodoridis, segretario generale della UEFA, ha parlato della questione Superlega e sulla possibile esclusione di Juventus…

Theodoridis, segretario generale della UEFA, ha parlato della questione Superlega e sulla possibile esclusione di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Le sue parole:

«L’esclusione dalla Champions è davvero possibile? E’ una possibilità. Se non rispettano le regole, possono essere esclusi. Dipende da loro. E’ giusto notare che la maggioranza dei club ha accettato le regole. Vorrei fare chiarezza perché c’è stata una errata interpretazione dei fatti. Ciò che succederà non sarà una decisione personale e non avrà niente a che vedere col Presidente della UEFA o il Comitato Esecutivo. Alla UEFA abbiamo una chiara separazione dei poteri, con l’esecutivo e la direzione da un lato e gli organi giuridici indipendenti dall’altro. Né io né il presidente possiamo influire sul lavoro degli organi giuridici. Gli organi giuridici indipendenti prendono decisioni indipendenti. I tre club in questione sono fra i migliori al mondo: perché dovrei sperare nella loro esclusione? Detto questo, per la UEFA tutti i club sono uguali e difendiamo valori come il rispetto, il merito sportivo e l’uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le leggi, devono affrontarne le conseguenze».