Segala: «Nuovo stadio Milan a San Giuliano? Ecco cosa penso». Ecco le parole del sindaco sul tema e sulla sua posizione

Il Cittadino ha riportato le parole di Marco Segala sul nuovo stadio del Milan. Ecco le parole del sindaco di San Giuliano:

«Partendo dal presupposto che sono favorevole allo stadio, sicuramente questo è un tema che richiede il coinvolgimento di noi sindaci del Sudmilano. Ad esempio, per quanto riguarda la sicurezza, penso che un’area così vasta richiederebbe l’insediamento di un commissariato della polizia di Stato: noi come Comune saremmo disposti a puntare sulla riqualificazione di un immobile in disuso per ospitare un progetto del genere che andrebbe a beneficio di un incremento del controllo del territorio in quanto i carabinieri sono già impegnati nell’attività ordinaria. Inoltre chiederei una fascia verde da San Zenone fino all’area San Francesco di San Donato quale intervento di mitigazione ambientale»