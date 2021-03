Seedorf: «La maglia del Milan in Europa ha un peso diverso»

Clarence Seedorf, ex centrocampista ed allenatore del Milan, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Manchester United

Ai microfoni di Sky Sport 24 Clarence Seedorf ha rilasciato qualche dichiarazioni nel prepartita di Milan-Manchester United. Ecco un estratto delle sue parole.

«Il Milan sta facendo una stagione importante che e deve continuare a credere in ciò che gli ha portati fino a questo punto. Le assenze non devono essere un alibi ma anzi deve essere un upgrade per fare meglio. Il DNA non si perde, quella maglia in Europa ha un peso diverso e anche il Manchester ne è cosciente».