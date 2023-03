Seedorf a Ibrahimovic: «È bello vederti di nuovo in campo». Le parole dell’ex calciatore rossonero allo svedese

Clarence Seedorf ha postato sui social un immagine con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Grande incontro con il mio amico Ibrahimovic. È bello vederti di nuovo in campo e non vedo l’ora di godere del tuo talento per un altro po’ di tempo»