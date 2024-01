Seconda squadra Milan, rossoneri in pole: quella rinuncia può favorire il Diavolo

Seconda squadra Milan, i rossoneri sono in pole per aggiungersi a Juventus e Atalanta: la rinuncia dell’Inter può favorire il Diavolo

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan sta prendendo sempre più piede la possibile creazione della formazione U23.

A oggi, il Diavolo è il pole position per raggiungere Juventus e Atalanta nel novero delle formazioni Under 23 visto che i parametri inseriti per il ripescaggio a completamento organici della terza serie italiana sono: posizione in classifica dell’ultima stagione, numero di spettatori e il numero di calciatori convocati in nazionale tra under 15 e under 21. La rinuncia dell’Inter è un altro fattore a favore del Milan che dovrà ora sperare nel fallimento di una delle attuali squadre della Serie C.