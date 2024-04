Seconda squadra Milan: progetto in via di definizione

Il Milan sulla scia di Juventus e Atalanta. Il club rossonero sta completando gli ultimi passaggi per definire il progetto seconda squadra

In vista della prossima stagione il Milan vuole completare il progetto legato alla seconda squadra. Due i nomi come papabili allenatori, il collaboratore di Stefano Pioli ed ex difensore del Diavolo, Daniele Bonera, da favorito, ma non è da escludere un possibile impiego di un altro emergente, Ignazio Abate, attualmente tecnico della Primavera che sta facendo molto bene in Youth League, dove è arrivata per due anni di fila alla Final 4.

Come riportato da Calciomercato.com il Milan, che nei mesi passati ha inoltrato la richiesta formale alla Lega Pro, dovrà attendere sino alla prima settimana di giugno per capire se ci saranno delle squadre non idonee per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, coi rossoneri che occupano la migliore posizione a livello di graduatoria; il secondo ripescaggio toccherebbe invece ad una squadra di Lega Pro.