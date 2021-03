Sebastiano Rossi: «A Donnarumma consiglio di rimanere al Milan»

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, l’ex portiere Sebastiano Rossi ha parlato di Gianluigi Donnarumma

L’ex portiere rossonero Sebastiano Rossi ha rilasciato qualche dichiarazione su Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole ai microfoni del canale Twitch del Milan: «Il consiglio che potrei dargli è di rimanere al Milan, difendere la porta rossonera è il top. Deve pensare solo a difendere la porta del Milan senza avere altre distrazioni.»

«Come si gestisce il ruolo in una big? E’ fondamentale rimanere concentrati sul pezzo per 90′ o più, soprattutto in una grande squadra. Il Milan non lo è ancora ma comincia ad avvicinarsi, sei chiamato raramente all’intervento e se non sei concentrato rischi di sbagliare. Quando sbagli con un tiro in porte se lo ricordano tutti.»