Scudetto al Milan? La promessa di Tomori: «Sarei pronto a farlo». Le parole del difensore in caso di eventuali festeggiamenti

Senza sbilanciarsi troppo Fikayo Tomori a La Gazzetta dello Sport a fatto riferimento a un’ipotetica e futuribile festa scudetto.

FESTEGGIAMENTI SCUDETTO – «Non ci abbiamo ancora pensato, ma sono convinto che con Saelemaekers qualcosa ci inventeremmo… Per ora posso dire che se dovessi correre in campo dieci chilometri in più, certo non mi tirerei indietro…».