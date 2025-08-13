Scudetto Milan, Marchegiani lancia i rossoneri! Paragone intrigante e su Allegri e Tare...

Scudetto Milan, Luca Marchegiani, ex calciatore e noto giornalista, ha lanciato i rossoneri nella corsa al tricolore: le dichiarazioni

Con l’inizio del campionato di Serie A alle porte, le discussioni su griglie, favorite e possibili sorprese si fanno sempre più intense. Il Milan, in particolare, è sotto i riflettori, pronto a iniziare la sua avventura il prossimo sabato 23 agosto a San Siro contro la Cremonese. Un match che arriverà con già una partita ufficiale nelle gambe, l’esordio in Coppa Italia contro il Bari questa domenica 17 agosto, anch’essa a San Siro. In questo clima di fervore pre-campionato, non potevano mancare le autorevoli opinioni degli addetti ai lavori, tra cui quella dell’ex portiere e ora commentatore Luca Marchegiani.

Intervistato dal QS, Marchegiani ha offerto una prospettiva particolarmente interessante sul club rossonero, tracciando un parallelo audace e stimolante che accende le speranze dei tifosi milanisti. Le sue parole, riportate integralmente, risuonano come un inno alla possibilità di un riscatto e di una rinascita per il Diavolo:

“Il Milan che le coppe non le ha può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più. Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo“.

Questa dichiarazione è ricca di spunti e merita un’analisi approfondita. Il riferimento al Napoli non è casuale. La squadra partenopea, infatti, lo scorso anno ha saputo trasformare un’annata considerata “sotto le aspettative” in un trionfo inatteso, liberata dagli impegni europei e concentrata unicamente sul campionato. Marchegiani suggerisce che il Milan, anch’esso senza coppe europee in questa stagione, potrebbe beneficiare della stessa condizione, focalizzando tutte le sue energie e risorse sull’obiettivo Scudetto.

Un altro elemento chiave sottolineato da Marchegiani è la scelta del nuovo allenatore: Massimiliano Allegri. La sua comprovata esperienza e la sua capacità di vincere sono viste come un fattore determinante. Allegri, un tecnico che ha già trionfato con la Juventus e in un precedente periodo con il Milan, porta con sé una mentalità vincente e la conoscenza necessaria per guidare una squadra al successo. La sua presenza in panchina è un segnale forte delle ambizioni del club.

Non meno importante è l’osservazione riguardante il potenziale inespresso della rosa attuale. Marchegiani evidenzia come molti dei giocatori già presenti al Milan abbiano reso “al di sotto del proprio potenziale” nella scorsa stagione. Questo implica che c’è un margine di miglioramento significativo. Un allenatore come Allegri, unito a una maggiore concentrazione sul campionato, potrebbe essere la chiave per sbloccare le vere capacità di questi atleti, portandoli a esprimere un livello di gioco superiore e più coerente.

Infine, la citazione di Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, è fondamentale. Marchegiani lo definisce un “uomo di campo, esperto e con personalità“, una figura che, a suo dire, era in qualche modo mancata nel “raccordo tra società e campo“. L’arrivo di Tare potrebbe colmare questa lacuna, fornendo un ponte solido tra la dirigenza e la squadra, garantendo una maggiore fluidità nelle comunicazioni, nelle strategie di mercato e nella gestione quotidiana del gruppo. La sua esperienza e la sua personalità potrebbero rivelarsi cruciali per creare un ambiente più coesivo e orientato al successo.

In sintesi, le parole di Luca Marchegiani dipingono un quadro di ottimismo cauto ma concreto per il Milan. La sinergia tra la mancanza di impegni europei, la guida esperta di Allegri, il potenziale di crescita della rosa e l’apporto di un dirigente carismatico come Tare potrebbero davvero permettere al Milan di seguire le orme del Napoli e candidarsi seriamente per il titolo di campione d’Italia. La stagione è appena all’inizio, ma le basi per un’annata entusiasmante sembrano essere state gettate.